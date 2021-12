Pourquoi le molnupiravir, traitement du Covid-19 de Merck, a été retoqué par la HAS

© Merck & Co., Inc.

C’est non. La Haute autorité de Santé (HAS) a rendu la 10 décembre un avis négatif concernant l’accès précoce, en France, du molnupiravir (baptisé Lagevrio) du laboratoire américain Merck (MSD). La demande portait sur l’utilisation de ce traitement anti-viral pour soigner les formes légères à modérées du Covid-19 chez les adultes souffrant de facteurs de risques pouvant conduire à une forme grave. Sauf que la HAS ne lui reconnaît pas d’efficacité suffisante.