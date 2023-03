Pourquoi le mini-lanceur allemand d’Isar Aerospace fait tourner la tête aux investisseurs

La jeune start-up allemande qui fabrique le mini-lanceur Spectrum, Isar Aerospace, vient de lever 155 millions d’euros. Son modèle industriel fortement internalisé, sa capacité à produire vite et à bas coût, et ses tirs prévus depuis Kourou (Guyane) comme depuis la base spatiale d'Andøya (Norvège), lui assurent une grande réactivité et une compétitivité redoutable.