Pourquoi le lait bio pourrait devenir... moins cher que le lait conventionnel

Parmi les produits alimentaires qui subissent l'inflation, le lait conventionnel figure tout en haut de la liste. Poussé par la hausse des commodités et des coûts de production, cette denrée vient de dépasser la somme de 395 euros les 1 000 litres, contre 327 à la fin de l'année 2021. La hausse est telle qu'elle pourrait faire passer le cours du lait conventionnel au-dessus de celui du bio.

D'autant plus que le bio voit de son côté son cours chuter depuis plusieurs mois. Il s'établit actuellement à 452 euros les 1 000 litres. Les quatre principaux collecteurs (Biolait, Sodiaal, Agrial et Lactalis) appliquent depuis le début de l'année des tarifs en baisse de 5 à 15 euros les 1 000 litres par rapport à l'an dernier. Pour rappel, en 2021, l'écart entre le tarif du lait bio et du lait conventionnel était de 134 euros, en faveur du lait bio.

Crise de la consommation de bio...

