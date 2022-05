Une offre qui ne se refuse pas ? Le 31 mars, le groupe Bolloré a annoncé la cession de 100 % de Bolloré Africa Logistics à l’armateur italo-suisse MSC, qui dispute au danois Maersk la place de numéro un mondial du transport maritime de conteneurs, pour la somme record de 5,7 milliards d’euros. Une belle valorisation, pour des activités qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2020. Le groupe Bolloré va presque entièrement quitter l’Afrique, continent où il a bâti les fondations de sa fortune, port après port, hinterlands compris. Ce depuis le rachat à Suez, en 1986, de Scac.

L’opération devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2023, même si elle est conditionnée « à l’obtention d’autorisations réglementaires et des autorités de la concurrence compétentes, ainsi qu’à l’accord de certaines des contreparties de Bolloré Africa Logistics », précise le groupe. Sont concernés plus de 20 000 salariés, 250 filiales, trois lignes ferroviaires et une présence dans 42 ports, dont les concessions de 16 terminaux à conteneurs et 7 terminaux dédiés au trafic roulier pour les véhicules.

Bolloré Africa Logistics en quelques chiffres 2,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020

de chiffre d’affaires en 2020 20 600 collaborateurs

250 filiales

250 millions d’euros d'investissement moyen annuel

d'investissement moyen annuel 3 concessions ferroviaires Bolloré Railways

Bolloré Railways 2 700 km de voies ferrées (2,6 millions de tonnes de fret et 1 million de voyageurs par an) Source : Bolloré

