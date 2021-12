Pourquoi le gouvernement veut réformer l'assurance agricole

© Photo by @jediahowen on unsplash

L'épisode de gel tardif du printemps 2020, qui a détruit jusqu’à 80% des cultures dans certaines régions, a relancé la question de l'assurance agricole. Quelques mois plus tard, les ministères de l'Économie et de l'Agriculture présentent, mercredi 1er décembre, un projet de réforme du système actuel. « Le mécanisme actuel d'assurance agricole est à bout de souffle » confie un porte-parole à Bercy. Seul 18% des agriculteurs français sont assurés. Un chiffre qui cache de fortes disparités. « Dans la viticulture ou les grandes cultures, on compte 30% d'assurés contre à peine 3% chez les arboricultures et moins de 1% dans les prairies », ajoute un représentant du ministère de l'Agriculture.