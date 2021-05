Pourquoi le géant de l’électronique Foxconn menace l’industrie automobile

15 jours gratuits et sans engagement

Le géant taïwanais Foxconn est connu comme un sous-traitant électronique, notamment comme principal assembleur des produits d’Apple comme l’iPhone. Mais depuis octobre 2020, il fait de plus en plus parler de lui dans l’univers automobile comme assembleur potentiel de voitures électriques sur la base de sa plateforme MIH, présentée comme le «système Android de l'industrie de véhicules électriques». Après avoir signé des partenariats avec Yulon, Geely, Fiat Chrysler ou encore Fisker, il s’apprête à conclure le 18 mai 2021 un accord similaire avec Stellantis, le groupe qui réunit PSA et Fiat Chrysler.