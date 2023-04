Pourquoi le Galaxy S23 Ultra revient moins cher à produire que l’iPhone 14 Pro Max

Le Galaxy S23 Ultra, nouveau smartphone vedette de Samsung, est commercialisé aux Etats-Unis au prix de 1 380 dollars dans sa version non millimétrique à 512 Go de mémoire flash NAND. Il coûte 640 dollars de moins à produire que l’iPhone 14 Pro Max équivalent chez Apple, vendu outre-Atlantique à 1 399 dollars. C’est ce qui ressort de la comparaison du contenu de ces deux smartphones premium présentée par le cabinet TechInsights le 5 avril. Ces chiffres ne comprennent que les composants, les matières, le test et l’assemblage. Ils n’incluent ni les redevances de brevets ni les licences logicielles.

Samsung a débuté la commercialisation de son nouvel opus le 17 février 2023 dans 50 pays, soit cinq mois après la mise en vente de l’iPhone 14 Max Pro par Apple. Cette postériorité permet à la marque sud-coréenne de bénéficier de l’effondrement vertigineux des prix des puces mémoires et d’engranger ainsi une économie de 34 dollars sur le poste mémoires par rapport à l’iPhone 14 Pro Max.

Assemblage au Vietnam moins onéreux qu'en Chine

[...]