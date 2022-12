Pourquoi le français Assystem mise toujours sur le géant nucléaire russe Rosatom

Attention à ne pas se laisser aveugler par la communication bien huilée de l’américain NuScale Power dans les pays - comme la Roumanie, l’Estonie et la Pologne - qui étudient la possibilité de construire son petit réacteur nucléaire modulaire (SMR). «Ceux qui sont les plus avancés dans les SMR ne sont pas les Américains, mais les Russes, rappelle Stéphane Aubarbier, directeur général des opérations d’Assystem. Rosatom a déjà signé des contrats avec les Philippines et le Kirghizistan. Alors qu’en Europe, le licencing des SMR n’a pas encore débuté.» Et s’il reconnaît qu’il y a effectivement un intérêt des pays d’Europe du Nord, d'Afrique et du Moyen-Orient pour les SMR américains, voire français, «on est encore très en amont sur ces projets». Pour accélérer, il faudrait une unité, au moins européenne, sur les exigences de sûreté.

