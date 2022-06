Pourquoi le fonds France nucléaire investit dans Siteflow

Soudure à refaire, maintenance sur une pompe, installation d’un pont roulant… dans une centrale nucléaire, les référentiels de sûreté et les procédures sont tels que 70% du temps d’un projet est dédié à des tâches administratives pour préparer la documentation et piloter une opération. C’est vrai aussi dans d’autres domaines sensibles comme l’aéronautique, la défense et les réseaux d’énergie. En 2017, trois spécialistes de ces secteurs et un serial entrepreneur du numérique, Samed Jalouali, décident de numériser ces procédures pour que, sur le terrain, les opérateurs disposent dans une tablette de toutes les documentations, sans avoir à ouvrir de lourds classeurs papier, et puissent enregistrer les actions réalisées. Siteflow était né.

Siteflow a convaincu Orano, Framatome, Westinghouse... [...]