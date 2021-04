Pourquoi le fondeur taïwanais de puces TSMC investit 100 milliards de dollars en trois ans

Alors que la pénurie de puces se durcit, pénalisant tout particulièrement l’industrie automobile, TSMC a choisi de frapper les esprits. Le groupe taïwanais, plus grand fondeur mondial de semi-conducteurs, a décidé d’investir la bagatelle des 100 milliards de dollars dans le la R&D et l’expansion de ses capacités de production au cours de trois prochaines années. C’est-ce qu’il a annoncé dans une déclaration officielle adressée à L’Usine Nouvelle. "Nous entrons dans une période de croissance plus forte alors que les mégatendances pluriannuelles de la 5G et du calcul à hautes performances devraient alimenter une forte demande pour nos technologies de production semi-conducteurs au cours des prochaines années, justifie l’entreprise dans sa déclaration. En outre, la pandémie du Covid-19 accélère également la numérisation dans tous ses secteurs. "