Pourquoi la Norvège est le septième pays européen à suspendre l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca

Le Danemark suspend pour un mois l'injection du serum AstraZeneca, dans le cadre de son campagne de vaccination contre le Covid-19. "Nous devons, avec l'Agence danoise des médicaments, répondre aux signalements de possibles effets secondaires importants, à la fois au Danemark et dans d'autres pays européens", a déclaré dans un communiqué le directeur de l'autorité de santé, Søren Brostrøm. "Il n'est pas possible actuellement de conclure s'il y a ou non un lien. Nous agissons tôt, cela nécessite une enquête approfondie", a ajouté par la suite le ministre danois de la Santé, Magnus Heunicke. L'autorité danoise de la santé n'a pas précisé combien de cas avaient été signalés. Quelques heures après le Danemark, la Norvège annonce elle aussi la suspension des injections.