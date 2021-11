Pourquoi la régulation des PFAS, ces molécules toxiques et très persistantes, reste balbutiante

Le 18 octobre, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) annonçait sa feuille de route pour lutter contre les PFAS, ou substances per- et poly-fluoroalkylées. Ces molécules, toxiques et presque indestructibles, commencent enfin à faire l’objet d’une réglementation outre-Atlantique, où ils ont été développés, mais aussi dans l’Union européenne. Malgré une succession de rapports et études alarmants, le chemin reste long avant une éradication de l'usage de cette molécule prisée des industriels depuis plus de 80 ans.