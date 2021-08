Pourquoi la réduction des émissions de méthane devrait être une priorité, avant même le CO2

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pixabay Industrie des énergies fossiles, agriculture et décharges sont les principales sources de production de méthane par l'homme.

A trop se focaliser sur la réduction des émissions de CO2, on en oublierait presque les autres gaz à effet de serre...Comme le méthane, dont la concentration a atteint des niveaux qui n'avaient pas été aussi élevées depuis au moins 800 000 ans, détaille le Giec dans son sixième rapport d'évaluation, le 9 août. Le groupe d'experts sur le climat estime d'ailleurs que des restrictions strictes sur le méthane sont nécessaires pour freiner le réchauffement climatique. En effet, limiter les émissions de méthane est possible et permettrait d'impacter le réchauffement climatique à court et moyen termes.

Le méthane est issu de la décomposition de la matière organique. "Ces émissions contribuent environ à 25% du réchauffement climatique, ce qui est loin d'être négligeable", détaille Marielle Saunois, chercheuse au Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE) et spécialiste de cet hydrocarbure. Ce gaz est moins présent naturellement et moins émis que le CO2, mais "il a un impact radiatif plus important" : une molécule de méthane est plus polluante qu'une molécule de CO2. Autre différence, le méthane a une durée de vie relativement faible, une dizaine d'années environ. Ainsi, avec des actions rapides, les retombées pourraient se faire ressentir "dans les prochaines décennies".

Eviter 255 000 morts par an

