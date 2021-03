Pourquoi la production nucléaire française a chuté de 8,6 % en février

Début d'année terne pour le nucléaire en France. La production des réacteurs d'EDF a chuté de 8,6 % au mois de février pour s'établir à 30,3 TWh, a dévoilé mercredi 10 mars le fournisseur d'électricité. Un recul important mais pas inattendu.

Fermeture de Fessenheim et arrêts de tranche

Depuis le début de l'année 2021, la production d'électricité d'origine nucléaire s'élève à 67,5 TWH, soit une baisse de 4,2 % par rapport à la même période en 2020, précise le groupe. Deux raisons expliquent ce repli. La fermeture des deux unités de la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin) en juin 2020 représente à elle seule un retrait de 2,3 TWh. EDF évoque aussi "un programme d'arrêts plus chargé".

A LIRE AUSSI Dans la production nucléaire, EDF a limité les dégâts en 2020 mais 2021 s'annonce tendue

La crise sanitaire et ces arrêts de tranche avaient déjà perturbé l'activité de l'électricien. Les 56 réacteurs nucléaires affichaient une production en baisse de 12 % en 2020. Et 2021 s'annonce encore tendue, comme l'a signalé à plusieurs reprises l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). EDF doit effectivement réaliser de lourds travaux simultanés pour mettre ses centrales aux normes de sûreté post-Fukushima et prolonger leur durée de vie jusqu'à 50 ans. Plus marginalement, les grèves de salariés contre le projet Hercule de réorganisation d'EDF ont parfois diminué la production dans certaines centrales.

A LIRE AUSSI Pourquoi Fukushima complique la prolongation des centrales nucléaires d’EDF à 50 ans

Avec Reuters (Forrest Crellin ; version française Nicolas Delame)