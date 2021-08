Pourquoi la production française de vin devrait chuter à "un niveau historiquement bas" en 2021

C'est un record dont on se serait bien passé. La France devrait atteindre en 2021 son niveau de production de vin le plus faible depuis 1970, d'après l'Agreste, service de statistique du ministère de l'Agriculture. En cause : le gel printanier en avril 2021 que le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie avait qualifié de "probablement la plus grande catastrophe agronomique" du siècle. Les régions les plus touchées étaient la Bourgogne, la Vallée du Rhône et le Centre. Ces estimations ne sont donc pas une surprise pour le gouvernement qui voit "des tendances se confirmer".