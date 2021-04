Pourquoi la NASA mise sur SpaceX pour atterrir sur la Lune

Décidée à s’appuyer de plus en plus sur des sociétés privées, l’agence spatiale américaine a sélectionné la fusée Starship de SpaceX pour faire atterrir ses astronautes sur la Lune. En concurrence avec Blue Origin et Dynetics, le groupe d’Elon Musk décroche un contrat évalué à 2,9 milliards de dollars.