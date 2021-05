Pourquoi la menace qui plane sur le dioxyde de titane en Europe n'inquiète pas l'industrie agroalimentaire

L'utilisation du dioxyde de titane dans l'agroalimentaire semble de plus en plus compromise. Alors que la France a déjà interdit ce colorant, utilisé notamment par les industriels de la confiserie pour donner la couleur blanche aux bonbons ou aux chewing-gums, l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) estime à son tour que l'E171 ne peut plus être considéré comme "sûr". En cause? "des problèmes de génotoxicité qui pourraient survenir suite à la consommation de particules de dioxyde de titane" explique l'agence. Si la décision est une première à l'échelle européenne, elle n'inquiète toutefois pas les géants de l'agroalimentaire.