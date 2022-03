Pourquoi la France injecte 400 millions d’euros dans son secteur des dispositifs médicaux

L’enveloppe s'établit à environ 400 millions d’euros. C’est ce que le gouvernement a prévu de consacrer au secteur des dispositifs médicaux dans le cadre du vaste plan Santé 2030 lancé à l’été 2021, et doté au total de 7,5 milliards d’euros de crédits. Les mesures spécifiques, déclinées le 21 février, visent principalement à renforcer l’industrialisation, à réduire les temps d’accès des produits au marché, et à faciliter l'accès à l'innovation. Avec l’ambition d’accroître la compétitivité de la France sur le marché mondial des dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro.

[...]