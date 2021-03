Pourquoi la coutellerie de Thiers connait un rebond inattendu

"La coutellerie, c’est comme la gastronomie. Il faut des ingrédients de qualité et un bon tour de main pour sortir d’excellents produits." Claudine Dozorme, PDG de la coutellerie Claude Dozorme, à la Monnerie-le Montel, près de Thiers (Puy-de-Dôme), sait de quoi elle parle. La coutellerie, elle est tombée dedans quand elle était petite ! Cette quinqua dynamique incarne la quatrième génération à la tête de la société familiale, née en 1902. Héritière de l’une des plus anciennes entreprises du bassin thiernois, cette femme accorte a su, comme nombre de ses confrères, casser les codes et s’adapter pour mieux traverser la tempête.