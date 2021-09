Pourquoi l'Ukraine préfère les centrales nucléaires américaines de Westinghouse à celles d'EDF

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Comme pour les réacteurs EPR d'EDF, de même génération, les seuls AP1000 de Westinghouse en service le sont en Chine.

Ce marché-là ne sera pas pour EDF et ses réacteurs EPR de 1650 MW. C'est l'Américain Westinghouse Electric Compagny qui fournira le nouveau nucléaire ukrainien. Mercredi 1er septembre, la compagnie nucléaire nationale du pays, Energoatom, a signé un accord avec le groupe américain pour l’installation de plusieurs réacteurs AP1000 dans le pays. Un choix plus politique, que technologique, même si le type de réacteur proposé par Westinghouse a dû peser.

Les AP1000 sont des réacteurs de troisième génération (GENIII+) post Tchernobyl, comme l’EPR. D’une puissance d'environ 1 100 MW, ils disposent "de systèmes de sécurité passive et de caractéristiques uniques, telles que la standardisation qui réduira le temps et le coût de construction", explique Westinghouse dans son communiqué. Ils ont été certifiés aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie. Quatre unités sont en service en Chine.

[...]