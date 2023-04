Pourquoi L’Oréal débourse 2,5 milliards de dollars pour la marque de luxe Aesop

Le géant français et mondial de la beauté L'Oréal a déposé une offre de plus de 2,5 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d’euros) pour l’acquisition de l’australien Aesop, filiale luxe du groupe brésilien Natura & Co. La cible dispose d'un profil de croissance et environnemental plutôt séduisant pour L'Oréal.