Pourquoi l'industrie aéronautique peine toujours à réduire sa dépendance au titane russe

Ni Sukhoi, ni Mig, ni Tupolev… Dans le ciel du Bourget, où se tient le Salon international du ciel et de l’espace, jusqu’au dimanche 25 juin, les avions militaires russes que l’on peut voir sur le front de la guerre en Ukraine ne sont plus les bienvenus. Même les appareils civils qui avaient encore pu voler lors de la grande messe de l'industrie aéronautique en 2019, tel le bombardier d’eau amphibie Beriev Be-200, sont persona non grata. Une exclusion radicale, revendiquée, mais qui ne concerne pas tous les produits russes. Car au sein des avions européens qui caracolent en dessous des nuages depuis le début de la semaine – du gigantesque A400M d’Airbus à l’agile Rafale de Dassault – aucun des professionnels du salon n’ignore que l'on trouve du titane, parfois en quantités importantes, et ayant une bonne chance de venir de Russie. Une dépendance malheureuse, dont les industriels européens de l’aéronautique sont encore loin d'être libérés. Et l’accélération des programmes des avionneurs civils et militaires, qui se traduit par les nombreux contrats signés sur le salon, leur complique encore la tâche.

Trois pays produisent toutes les éponges de titane de qualité aéronautique

[...]