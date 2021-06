Pourquoi l’été va être très tendu pour EDF à l’EPR de Flamanville

Le 15 mars 2021, EDF reportait un risque « très élevé » de nouveau dérapage sur le calendrier et le coût de l’EPR de Flamanville 3 (Manche). Repoussé pour la énième fois, à fin 2022 cette fois, à cause de soudures de traversées de l'enceinte de confinement à refaire sur le circuit secondaire principal, le démarrage du réacteur tête de série pourrait donc être retardé une fois de plus. En cause désormais, des « écarts de conception sur trois piquages », la partie d’une tuyauterie qui la raccorde à une autre, sur le circuit primaire principal, où circule l’eau pressurisée du réacteur. Impossible à refaire sans tout démonter, ou presque.