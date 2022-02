Pourquoi l'Ecole nationale de l'aviation civile (Enac) rejoint le groupe ISAE

Le Groupe ISAE (Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace), dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), créé en 2011 sur la base d'un premier rapprochement entre l'ISAE-Supaero à Toulouse et de l'Ensma, à Poitiers (Vienne), muscle ses rangs. Il vient d'annoncer ce mardi 1er février l'accueil de l’Enac (Ecole nationale de l'aviation civile), comme nouvelle école associée. L'école toulousaine, sous tutelle du ministère chargé des Transports, forme à de nombreux métiers de l’aéronautique et du transport aérien (ingénieurs et techniciens électroniciens, contrôleurs aériens, pilotes de ligne...). Elle regroupe neuf centres de formation en France et dispose de sa propre flotte d'une centaine d'appareils.