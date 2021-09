Pourquoi l’Australie a sabordé « le contrat du siècle » signé avec Naval Group

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Naval Group Le choix australien d'abandonner l'offre française au profit de sous-marins américains constitue un camouflet pour la France.

Coup dur pour Naval Group et le gouvernement français. L’Australie a annoncé jeudi 16 septembre mettre un terme au contrat de fourniture de sous-marins océanique avec Naval Group. Le Premier ministre australien, Scott Morrison, a fait état de l’abandon de l’achat de 12 sous-marins auprès de Naval Group.

La déclaration a fait l’effet d’une bombe à Paris, et a été ressentie comme un coup de poignard de la part de l'allié australien. Au-delà de la valeur du contrat évaluée à 56 milliards d’euros, ce programme scellait un partenariat stratégique et ambitieux entre la France et l’Australie dans la région indo-pacifique.

Face aux Etats-Unis, la France n'a pas fait le poids

Comment Canberra justifie sa décision? L’Australie privilégie désormais une alliance stratégique en matière de sécurité avec les Etats-Unis et le Grande-Bretagne dans la zone indo-pacifique. Cela se concrétisera en matière d’armement; par l’achat de sous-marins américains à propulsion nucléaire. Les Américains ont rappelé que l’Australie est le premier pays après la Grande Bretagne à pouvoir bénéficier de cette technologie américaine. De toute évidence, les Etats-Unis ont mis tout leur poids diplomatique dans cette décision, faisant exploser le partenariat stratégique avec la France.

