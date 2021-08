Pourquoi l'augmentation des ventes de glyphosate en France est un trompe l'oeil

La sortie du glyphosate semble encore très lointaine... En 2020, les ventes du fameux herbicide ont augmenté de 42% à 8644 tonnes. De manière plus globale, hors produits autorisés en bio et biocontrôle, 44 036 tonnes de produits phytosanitaires ont été vendues en France en 2020, soit 23% de plus qu'en 2019 indique, le vendredi 30 juillet, le ministère de l'Agriculture. Malgré ces chiffres, la situation est plus contrastée.