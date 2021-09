Pourquoi l’A400M d’Airbus peut devenir un best-seller à l’exportation comme le Rafale

Après le Rafale, l’A400M sera-t-il le prochain best-seller aéronautique sur le front des exportations militaires? Longtemps considéré comme un programme maudit en raison des difficultés de conception et d’industrialisation de l’avion, l’appareil de transport militaire d’Airbus vient de séduire son second client à l’exportation. La République du Kazakhstan a commandé deux appareils, selon un communiqué de l’avionneur diffusé mercredi 1er septembre. Le contrat prévoit une première livraison en 2024, et également des prestations de maintenance et de formation. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué.