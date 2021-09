Pourquoi l'A220 est un atout tant pour Air France que pour Airbus dans les moyens-courriers

15 jours gratuits et sans engagement

L’ambiance était à la fête mercredi 29 septembre. Air France a dévoilé dans ses locaux de Roissy (Val-d'Oise) son premier Airbus A220-300. Un appareil censé rajeunir sa flotte de moyen-courriers et relancer sa compétitivité sur ce segment. Livré la veille, il provient de Mirabel (Canada), où se trouve le premier site d’assemblage de l’appareil. Au total, la compagnie aérienne a passé commande pour 60 appareils, mais également 30 options et 30 droits d’achats. C’est la plus grande commande d’avions jamais passée par Air France.