Pourquoi Jeff Bezos veut lancer sa propre station spatiale

La Terre ne lui suffit pas. Le milliardaire et fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, veut aussi faire du business et créer de nouveaux marchés dans l’espace. Sa société Blue Origin a pour ambition de construire la première station spatiale privée, comme l’indique le communiqué de l’entreprise diffusé le 25 octobre dernier. Blue Origin s’est entouré de plusieurs partenaires dont l’industriel Boeing, fournisseur historique de la Nasa qui a largement participé à la construction de la station spatiale internationale et à sa maintenance.