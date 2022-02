Pourquoi Jean-Luc Mélenchon remet en cause la dissuasion nucléaire, pilier de la Défense française

A l’occasion d’une rencontre avec l’association des journalistes de la Défense (AJD) le 1er février, le candidat de La France insoumise (LFI) Jean-Luc Mélenchon a partagé son projet en matière de politique de Défense. Des propositions en rupture avec plusieurs piliers historiques de la politique française en la matière, dont la dissuasion nucléaire - suppléée par une dissuasion spatiale - et l'équilibrage par les exportations d'armes.

«Nous croyons à l’indépendance de la France et à la nécessité de construire une souveraineté dans le domaine militaire et dans le domaine de la géopolitique », plaide le candidat. Il a synthétisé ses différentes propositions et ses réflexions en matière de politique de Défense dans un document de travail, «Une France indépendante au service de la Paix». Le candidat insoumis s’y dit favorable à l’adoption d’une nouvelle loi de programmation militaire - qui pourrait être adoptée dès 2023 - prenant en compte les nouveaux enjeux géopolitiques et les bouleversements technologiques liés aux armements. «Nous sommes partisans de commencer, par tradition, à partir d’un Livre blanc, c’est-à-dire une réflexion sur les objectifs et moyens militaires au regard des sauts technologiques opérés cette dernière décennie », a-t-il indiqué devant les journalistes de l’AJD.

Selon lui, la dissuasion nucléaire, clé de voûte de la défense française, est caduque. Du moins telle qu’elle est mise en œuvre aujourd’hui. Il propose de lancer un vaste débat sur ce sujet et penche pour une refonte radicale. La dissuasion serait opérée depuis l’espace et sans faire appel à des moyens nucléaires. Le candidat veut revoir également la stratégie d’alliance stratégique de la France. Exit l’Otan et l’Europe de la Défense. Jean-Luc Mélenchon critique en outre le choix de l’Allemagne comme partenaire privilégié en matière de coopération d’armement. Il propose donc quatre mesures en rupture avec le credo actuel en matière de Défense.

1/ Débattre d'une refonte radicale de la dissuasion nucléaire [...]