Après Tesla dans le Brandebourg et le fabricant chinois de batteries CATL en Thuringe, l’Allemagne a de nouveau réussi à attirer un investissement majeur : celui d’Intel. Le géant américain des puces électroniques implantera deux usines de fabrication de semi-conducteurs à Magdebourg, la capitale du Land de Saxe-Anhalt. À la clé : 7 000 emplois mobilisés pendant la construction du site, puis 3 000 emplois hautement qualifiés pour faire tourner les usines à partir de 2027 et jusqu’à 10 000 emplois indirects. Une bouffée d’oxygène pour cette ville de 240 000 habitants, à mi-chemin entre Berlin et Hanovre.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]