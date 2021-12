Pourquoi Genoway passe du sur-mesure au catalogue pour ses modèles animaux et cellulaires

© Genoway Dans ses animaux de laboratoires, l'entreprise lyonnaise Genoway peut intégrer des séquences génétiques humaines, des protéines, greffer des cellules et même implanter un système immunitaire humain.

Ce n’est pas une page qui se tourne, mais une activité qui s’étoffe. Fondé en 1999 à Lyon (Rhône) et employant aujourd’hui 140 salariés, Genoway a fait des modèles catalogue une de ses priorités de développement. Spécialiste des modèles animaux génétiquement modifiés, essentiellement des souris mais aussi des rats, l’entreprise avait déjà diversifié son activité en ajoutant les modèles cellulaires à son portefeuille, mais en pratiquant toujours le sur-mesure : il concoctait des modèles spécifiques aux besoins des laboratoires pharmaceutiques, des entreprises biotechnologiques et de la recherche universitaire.

Ces dernières années, Alexandre Fraichard, directeur général et fondateur de Genoway, évoque une « croissance plafonnée », qui n’a pas permis à la société de percer vraiment le plafond des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les modèles catalogue doivent lui permettre de changer la donne. « L’élément important, c’est la durée de mise à disposition du modèle. C’est un vrai sujet pour l’industrie », note Alexandre Fraichard. Produire un modèle cellulaire requiert « de 6 à 12 mois », et cela peut aller « jusqu’à 9 ou 18 mois pour un modèle animal », souligne le dirigeant. Or, les laboratoires pharmaceutiques et biotechnologiques sont dans une course perpétuelle pour avancer leurs programmes de R&D, donc une mise à disposition plus rapide est un atout évident. Reste que sur catalogue, si les modèles sont plus rapidement disponibles, ils sont forcément moins innovants car ils ont déjà été développés pour d’autres. Cela représente toutefois un avantage car le modèle est ainsi déjà validé.

Approche me-too

