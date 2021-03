Pourquoi Fukushima complique la prolongation des centrales nucléaires d’EDF à 50 ans

Dix milliards d’euros, c’est le coût estimé par EDF des travaux de mise aux normes de sûreté post-Fukushima du parc nucléaire français. Car si les centrales nucléaires françaises disposaient déjà de mécanismes de sûreté redondants, la catastrophe de Fukushima a montré qu’il fallait aussi imaginer le cas, certes ultra-improbable, où ils tomberaient tous en même temps.

De base, chaque réacteur nucléaire français est équipé d’un recombineur d’hydrogène pour éviter le risque d’explosion des réacteurs, de filtres atmosphériques pour éviter la concentration de rejet, de bassins d’alimentation en eau de secours et pour assurer leur alimentation de deux sources électriques externes et de deux diesels de secours. "Cela permet déjà de résister à un séisme majoré", explique un porte-parole d’EDF.

Mais la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon, le 11 mars 2011, a changé la donne. Un séisme de magnitude 9,0 a entraîné un tsunami. Un mur d’eau de plus de 15 mètres, qui a heurté la centrale nucléaire située en bord de côte, l'a privée de courant en noyant ses groupes électrogènes de secours. Non refroidis, les cœurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion et des explosions d’hydrogène ont ravagé la centrale.

Se préparer à l'impossible

