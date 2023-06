Pourquoi faire un audit énergétique ?

Quand réaliser l’audit énergétique ?

Pour les entreprises, l’audit énergétique est obligatoire dans deux cas : si votre effectif est supérieur à 250 salariés ou si vous déclarez un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros, assorti d’un bilan supérieur à 43 millions. Seule exception à la règle : les sociétés certifiées ISO 50001 sur au moins 80 % de leurs dépenses énergétiques. Elles s’inscrivent dans une démarche de diminution de leur consommation d’énergie leur donnant droit à une dispense. En revanche, lorsque la certification n’est plus valide, un audit énergétique doit être effectué dans les 6 mois. Notez également que depuis le 1er avril 2023, un audit énergétique réglementaire doit compléter les conclusions du Diagnostic de performance énergétique (DPE) pour les logements en monopropriété classé D ou E.

À quoi sert l’audit énergétique ?

L'audit énergétique permet aux entreprises d’identifier les points à améliorer afin de réaliser des économies d’énergie. Cette analyse est réalisée par un cabinet spécialisé. Il établit les différents points de consommation, puis propose des dispositions afin de réduire les dépenses énergétiques. L’audit fournit un bilan complet illustré par des prévisions de coût concernant les travaux à effectuer, mais aussi une estimation chiffrée des économies potentielles. Le retour sur investissement permet aux entreprises de se projeter et de mettre en place une stratégie viable, en plusieurs étapes, afin de limiter sa consommation d’énergie.

Quel coût pour un audit énergétique ?

L’audit énergétique doit au minimum couvrir 80 % de la facture énergétique d’une entreprise. Il est réalisé par un expert détenant une certification délivrée par le COFRAC (Comité français d'accréditation). L’audit énergétique est obligatoire et doit être renouvelé tous les 4 ans. Pour être considéré comme valable, le rapport de l’expert respecte différentes normes.

Plusieurs facteurs interviennent ensuite afin de déterminer le coût de l’audit. Les principaux sont :

la taille des locaux ;

la complexité des opérations relevant de l’activité de l’entreprise ;

le degré de détails exigé par l’entreprise.

Le coût d’un audit énergétique pour une entreprise oscille ainsi entre 500 et 1 200 euros. Il s'agit toutefois d’un véritable investissement pouvant être compensé grâce aux économies d’énergie réalisées en suivant les recommandations du bilan. Il est également possible d’obtenir une subvention auprès de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME).

Obligatoire pour certaines entreprises, l’audit énergétique permet à toutes les sociétés de faire le point sur leur situation. Il permet d’avoir en main des solutions tangibles et sur mesure, afin de réaliser des économies d’énergie.



Contenu proposé par DIMO DIAGNOSTIC