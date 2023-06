Pourquoi Emmanuel Macron fait de "l’avion vert" un enjeu de souveraineté industrielle

Après les médicaments et l’intelligence artificielle, place aux avions ! Tout à sa volonté de mettre en avant les thèmes de la souveraineté et de la réindustrialisation, et avant d'inaugurer le salon du Bourget lundi 19 juin, Emmanuel Macron se rend ce vendredi 16 juin sur le site de Safran à Villaroche (Seine-et-Marne) pour annoncer une série de mesures visant à soutenir la décarbonation du transport aérien. Derrière cette initiative, une volonté de «planification écologique», comme on le glisse à l’Elysée, visant à faire fructifier le savoir-faire tricolore aéronautique.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]