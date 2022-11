Pourquoi Emmanuel Macron appelle à poursuivre l’effort de réarmement

Après avoir rencontré les industriels de l’armement à Bourges (Cher) fin octobre pour les inciter à produire plus vite, le président de la République s’est rendu le 9 novembre dans la base navale de Toulon (Var), endossant à nouveau son costume de chef des armées. L’occasion pour lui de rencontrer l’équipage du nouveau sous-marin nucléaire Suffren, d'officialiser la fin de l'opération Barkhane, mais surtout de préciser les nouvelles priorités stratégiques de défense du pays près de neuf mois bientôt après l’éclatement de la guerre en Ukraine.

Depuis le hangar aviation du porte-hélicoptères amphibie Dixmude, avec derrière lui un hélicoptère d’attaque Tigre, Emmanuel Macron a partagé les conclusions de la revue nationale stratégique. Ce document, élaboré par le ministère des Armées, le secrétariat général pour la Défense et la sécurité nationale et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a pour objectif de dresser un constat de l’évolution du contexte mondial, d’actualiser la vision de la France des menaces auxquelles elle doit faire face et surtout de définir les priorités stratégiques du pays à l’horizon 2030.

[...]