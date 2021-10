Pourquoi construire des EPR coûterait moins cher que le tout renouvelables, selon RTE

C’est l'une des pièces maîtresses du dossier du nouveau nucléaire en France. Comme le lui a demandé le gouvernement, le gestionnaire de réseau RTE a publié le 25 octobre le rapport Futurs énergétiques 2050. Il chiffre l’impact économique et environnemental de six scénarios pour le mix électrique à 2050, dont trois avec du nouveau nucléaire et trois sans construction de nouveaux réacteurs. Il vient compléter, sur la table d’Emmanuel Macron, qui veut depuis 2018 en faire un sujet pour la campagne présidentielle de 2022, le rapport d’EDF sur la construction rapide de six EPR 2, une version optimisée industriellement de l’EPR de Flamanville (Manche).