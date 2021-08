Pourquoi Bénédicta relocalise son approvisionnement en France

15 jours gratuits et sans engagement

De l'huile et des oeufs "made in France", c'est la promesse que fait la marque de mayonnaise Bénedicta. Pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, l'entreprise basée à Seclin dans le Nord de la France annonce la relocalisation des deux des principaux ingrédients de ces recettes : "l'huile représente jusque 70% de la composition de nos produits et les jaunes d'oeuf 5% en moyenne" précise Chloé Groues, porte-parole de la marque.