Pourquoi Arianespace joue gros avec le prochain tir de la fusée Vega

Revenir sur le pas de tir après un échec, une mission toujours délicate pour un lanceur. Ce sera le cas dans la nuit du 28 au 29 avril pour la fusée Vega, le plus petit des lanceurs commercialisés par Arianespace. Pour son 18e tir (VV18), la fusée doit décoller le 28 avril à 22h50 de Kourou (3h50 heure de Paris) afin de mettre sur orbite le premier satellite de la nouvelle constellation d’observation de la Terre d’Airbus Defence and Space et également cinq petits satellites supplémentaires.