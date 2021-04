Pourquoi Akuo Energy produit ses tuiles solaires SunStyle dans la Vienne

Plus besoin d’attendre les tuiles solaires de Tesla ! Oubliés, l’échec cuisant de Châteauroux Ceramics en 2012 et le succès relatif des tuiles solaires intégrées au châssis de l’ex-Imerys Toitures et Luxol. Une nouvelle ligne de production de tuiles solaires a été inaugurée le 20 octobre 2020 chez VMH Énergies à Châtellerault (Vienne). Étaient notamment présents la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, l’aventurier défenseur des technologies pour le climat Bertrand Piccard et Éric Scotto, le président fondateur du producteur français d’énergies renouvelables Akuo Energy et de sa nouvelle entreprise Sunstyle International, qui fabrique, distribue et installe ces tuiles solaires.