Pourquoi Airbus et Air France envisagent de faire alliance dans la maintenance

L’appétissant gâteau de la maintenance aéronautique incite les acteurs du secteur à se mettre à table. Et même à collaborer pour s’emparer des plus grosses parts. Airbus et Air France auraient entamé des discussions en vue de créer une entreprise commune à 50/50 pour assurer la maintenance de certains A350, d’après nos confrères du Figaro dans un article publié mercredi 30 août. Une information qui n’a pour l’heure pas été confirmée par les deux groupes, se refusant au moindre commentaire.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]