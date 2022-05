Pourquoi Air France-KLM s’associe à CMA CGM dans le fret aérien

Pas question de passer à côté de la croissance vertigineuse du fret aérien. C’est pour en profiter à plein qu’Air France-KLM et CMA CGM ont annoncé mercredi 18 mai, la signature d’un partenariat historique, après plusieurs mois de tractations. Avec cet accord, établi pour une durée initiale de dix ans, la compagnie aérienne et le logisticien vont unifier leurs forces pour former un acteur de poids à l’échelle mondiale. Ce rapprochement stratégique devrait entrer en vigueur début 2023 et prévoit aussi l’arrivée de CMA CGM comme actionnaire de référence au sein du capital d’Air France.

[...]