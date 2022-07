Pourquoi Agnès Pannier-Runacher veut 135 TWh d’Arenh en 2024 et 2025

La mesure devait être exceptionnelle en 2022. Elle sera non seulement pérennisée en 2023 mais encore amplifiée en 2024 et 2025. Alors qu’EDF annonce une perte record de 5,3 milliards d’euros au premier semestre 2022, en partie à cause de ce bouclier tarifaire, lors d’une audition par la Commission des affaires économiques du Sénat, le 27 juillet, Agnès Pannier-Runacher a annoncé vouloir maintenir en 2023 à 120 térawattheures (TWh), contre 100 TWh normalement, le volume annuel d’électricité nucléaire historique Arenh qu’EDF doit vendre à prix fixe à ses concurrents fournisseurs d’énergie, comme TotalEnergies ou Engie.

