Pour Xavier Fournet (KPMG), "le surplus de légitimité des Etats va faciliter l'adoption des mesures liées à la transition énergétique"

Chaque année, le cabinet KPMG publie “Emerging trends in infrastructure”, un passage en revue de l’émergence de tendances liées au secteur des infrastructures et de la construction, à travers des analyses issues de plus de 140 pays. Xavier Fournet, associé chez KPMG, décrypte les enjeux pour les acteurs du BTP et de l’énergie dans un contexte économique et social post Covid-19.