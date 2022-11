Pour Upsa et Sanofi, les tensions sur le paracétamol en France ne sont pas liées à la production… mais à la consommation

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) n’a toujours pas levé son alerte concernant les tensions d’approvisionnement en paracétamol en France. Une alerte enclenchée en juillet 2022, et renouvelle en octobre. Si les hôpitaux ne sont pas concernés par des mesures de contingentement, les pharmacies de ville sont contraintes de limiter la distribution des boîtes de Doliprane, de Dafalgan ou encore d’Efferalgan depuis plusieurs mois. Si les tensions d’approvisionnement existent, il n’y aurait toutefois pas de risque de rupture d’approvisionnement, et toutes les formes orales et suppositoires de paracétamol en France sont ouvertes aux commandes pour les pharmaciens, même limitées. Sur le plan industriel, les deux producteurs en France sont catégoriques : il n’y a aucun problème de production.

Les usines de Sanofi et d'Upsa tournent à plein régime

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]