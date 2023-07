Pour une communication responsable sur les emballages

Face à l’urgence climatique et aux attentes des consommateurs en quête de produits vertueux, pourquoi et comment communiquer sur les emballages et les « 3R » de la réduction, du réemploi et du recyclage ? C’est pour répondre à cette question délicate que Citeo a conçu un guide de la communication responsable. La société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) livre un outil de travail pratique et opérationnel avec un rappel du cadre réglementaire, de nombreuses définitions, un glossaire, des plans d’action et les pièges à éviter. Un exemple : le terme « écoconçu » qualifie « un produit ou un emballage qui a fait l’objet d’une démarche de réflexion globale dans le but de réduire significativement les impacts sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, pour une même valeur d’usage. Une action d’écoconception unique, par exemple l’amélioration de la recyclabilité sans réduction de poids ni intégration de matière recyclée, ne peut justifier l’utilisation du terme écoconçu. » Citeo a mobilisé ses forces vives avec les contributions de Laure Castagnino, Stéphanie Foucard, Thiphaine de Lagarde, Pauline Balaire, François Charlet, Mélanie Eymas et Sophie Nguyen Buu Cuong. Riche de 50 pages dans sa version courte, le document complète les récents travaux du Conseil national de l’emballage (CNE) sur les allégations environnementales et le « greenwashing ».

Pour accéder au guide de la communication responsable