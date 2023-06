Pour une approche scientifique du réemploi

Alors que se tient dans l’enceinte de l’Unesco à Paris du 29 mai au 2 juin la deuxième session (INC-2) de négociation du traité international sur la pollution plastique, l’organisation non gouvernementale (ONG) Break Free From Plastic (BFFP) et l’université de Portsmouth au Royaume-Uni, avec le soutien de Flotilla, publient une étude scientifique intitulée Making reuse a reality, soit Faire du réemploi une réalité. Riche d’une cinquantaine d’entretiens avec des experts internationaux, ce document conséquent de 90 pages, signé par Judith Hilton, Stephanie Northen, Cressida Bowyer et Steve Fletcher, se veut une synthèse de plus de 300 publications scientifiques. Conçu comme un moyen d’éradiquer - « tackling » - l'usage unique, le réemploi est ainsi présenté comme un « système complet » d’emballages consignés mis à disposition des consommateurs.

Eau de lavage

Au cœur du succès de ces nouvelles pratiques, ces consommateurs doivent pouvoir, à des coûts acceptables, utiliser ces nouveaux systèmes en tout « confort » et disposer de points de retour faciles d’accès. Si le choix des matériaux reste ouvert, du polypropylène (PP) aux métaux en passant par le verre ou la céramique, les emballages doivent être légers et standardisés. L’analyse est détaillée par grands segments de consommation, comme les boissons, le commerce en ligne, la vente à emporter et surtout les biens de consommation à forte rotation (FMCG). Analyses de cycle de vie (ACV), sécurité sanitaire, nettoyage, logistique, déconsignation et traçabilité électronique : tous les points critiques sont passés en revue. A l’échelle mondiale, le déploiement du réemploi doit impérativement prendre en compte les réalités sociales et économiques. L’accès à une eau de lavage des contenants propre - « clean water » - figure ainsi parmi les freins cités.

Découvrez l'étude Making reuse a reality (en anglais)