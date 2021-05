Pour Total, les crédits carbone naturel ne sont pas un business... contrairement à BP et Shell

Tous les pétroliers le savent. Pour atteindre la neutralité carbone, augmenter la part de gaz, d'agrocarburants et d’électricité bas carbone dans leur mix ne va pas suffire. L’électrification de leurs procédés, la chasse aux fuites de méthane, la chimie verte et l’efficacité énergétique non plus. Il leur faudra aussi produire des émissions négatives, pour compenser leurs émissions résiduelles, celles qu’ils n’auront pas réussi à supprimer. Il existe deux moyens d’en produire: la capture de CO2 avec stockage (CCS) ou avec réutilisation (CCUS) et la séquestration certifiée de carbone dans la terre et les végétaux, les puits de carbone. Quasiment tous les grands pétroliers misent sur la première option et espèrent même, comme Total, en faire un business. Ils sont moins nombreux à investir sur les puits de carbone naturel. Pour l’instant, seuls Shell, BP et Total ont communiqué sur leurs ambitions.