Pour sortir proprement des énergies fossiles, les grands groupes miniers hésitent sur la stratégie

Les énergies fossiles n’ont plus la cote. Mi-août, le groupe minier australien BHP a confirmé être en négociation avec Woodside petroleum pour lui céder ses activités pétrolières et gazières. Les rumeurs avaient agité les marchés tout l’été. BHP, comme les autres grands groupes miniers, subit une pression des investisseurs pour s’inscrire dans les accords de Paris et de réduire ses émissions de C02.