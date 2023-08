Pour sortir des pesticides, les acteurs du biocontrôle veulent faire sauter le plafond de verre

Les produits de biocontrôle, qu’est-ce que c’est ?

Ils sont définis par le Code Rural comme «des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : les macroorganismes ; les produits phytopharmaceutiques comprenant des microorganismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale.» Si les innovations affluent, le soufre demeure l'un des produits de biocontrôle les plus utilisés en France.